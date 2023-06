Endlich am Ziel! Manchester City gewann erstmals die Champions League

Das lange Warten hat ein Ende! Durch das Goldtor von Rodri in der 68. Minute feierte Manchester City am Samstagabend einen 1:0-Sieg gegen Inter und den erstmaligen Gewinn der Champions League.

Istanbul – Manchester City hat nach mehreren vergeblichen Anläufen den europäischen Fußball-Thron erklommen. Das Team von Startrainer Pep Guardiola gewann das Champions-League-Finale am Samstag in Istanbul gegen Außenseiter Inter Mailand dank des Treffers von Rodri (68. Minute) mit 1:0 (0:0). Der englische Meister und FA-Cup-Gewinner machte in einem intensiven Endspiel das Triple perfekt – das war in England zuletzt Manchester United 1999 gelungen.