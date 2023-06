Endlich am Ziel! Manchester City gewann zum ersten Mal die Champions League

Das lange Warten hat ein Ende! Durch das Goldtor von Rodri in der 68. Minute feierte Manchester City am Samstagabend einen 1:0-Sieg gegen Inter und den erstmaligen Gewinn der Champions League.

Istanbul – Der englische Meister Manchester City hat erstmals die Champions League gewonnen. Die Mannschaft um Startrainer Pep Guardiola setzte sich im Finale am Samstag in Istanbul mit 1:0 (0:0) gegen Inter Mailand durch. Den einzigen Treffer der Partie erzielte der Spanier Rodri (68. Minute). Für City war es nach mehreren vergeblichen Anläufen und zwei Jahre nach der Final-Niederlage gegen den FC Chelsea der erste Triumph in der Königsklasse.