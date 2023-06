NATO-Gipfel 2024 soll in Washington stattfinden

Der nächste NATO-Gipfel nach dem in einem Monat in Vilnius anstehenden Treffen soll einem Zeitungsbericht zufolge in Washington stattfinden. Das Spitzentreffen im Jahr 2024 sei in der US-Hauptstadt für Juli geplant, berichtete die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf NATO-Diplomaten.





Zum 75. Jubiläum der Allianz im April 2024 werde es dagegen, anders als bisher erwartet, keinen offiziellen NATO-Gipfel geben. Vielmehr sei lediglich eine Feier geplant, die voraussichtlich in Brüssel stattfinden solle. Als Begründung für eine Entscheidung gegen einen Jubiläumsgipfel im kommenden Frühjahr wurde laut dem Blatt in hochrangigen NATO-Kreisen genannt, dass ein solches Treffen zeitlich zu nah am Gipfel in Vilnius im Juli 2023 läge.