Danso hofft auf rechtzeitige Genesung vor EM-Quali-Spielen

Für Kevin Danso werden die Tage vor dem anstehen EM-Qualifikationsdoppel zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Dem Innenverteidiger machen derzeit Adduktorenprobleme zu schaffen - ob er dem österreichischen Fußball-Nationalteam am Samstag in Brüssel gegen Belgien und am darauffolgenden Dienstag in Wien gegen Schweden zur Verfügung steht, ist derzeit nicht absehbar. "Aber ich will unbedingt dabei sein", betonte Danso gegenüber der APA.