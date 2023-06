Kloster St. Georgenberg trauert um Pater Naupp

Stans, Steinberg a. R. – Er war nicht nur ein beliebter Seelsorger, sondern auch Autor von über 350 Büchern und Beiträgen, Mitglied mehrerer historischer Vereine sowie u. a. Kurat der Schützenkompanie Achenkirch. Die Trauer um Pater Thomas Naupp ist groß. Er verstarb am 7. Juni im 73. Lebensjahr. Die Beisetzung des Benediktinermönchs von St. Georgenberg findet am 17. Juni um 10 Uhr in Steinberg am Rofan statt. (TT)