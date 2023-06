Waldbrand bei Gondelbahn in Fendels nach Großeinsatz gelöscht

Am Samstagnachmittag brach unterhalb der Gondelbahn ein Brand aus. Eine Fläche von rund 1,5 Hektar betroffen. Am Sonntagnachmittag konnte nach umfangreichen Löscharbeiten "Brand aus" gegeben werden.

Fendels – Ein Waldbrand in Fendels hat am Wochenende einen Großeinsatz erfordert. Das Feuer war am Samstag gegen 16.25 Uhr unterhalb der Gondelbahn zwischen Stütze vier und fünf ausgebrochen. In den Gondeln befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen mehr. Warum der Brand ausbrach, war auch am Sonntagnachmittag noch unklar.