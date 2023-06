Inter-Stürmer Lukaku im Netz rassistisch beleidigt

Istanbul – Inter Mailands Stürmer Romelu Lukaku ist nach dem verlorenen Champions-League-Finale in den sozialen Medien massiv rassistisch beleidigt worden. Der 30-jährige Leihspieler des FC Chelsea war beim 0:1 am Samstagabend in Istanbul gegen Manchester City in der 57. Minute eingewechselt worden. Kurz vor Schluss war er zu einer aussichtsreichen Chance gekommen.