Almhütte in Hinterstoder nach Feier vollständig abgebrannt

Vier Jugendliche wollten die Nacht in der Hütte verbringen. Gegen 22.40 Uhr bemerkten sie dichten Rauch. Das Quartett wurde von der Bergrettung ins Tal gebracht.

Hinterstoder – Eine Almhütte auf der Hochsteinalpe in Hinterstoder ist in der Nacht auf Sonntag vollständig abgebrannt. Vier Jugendliche aus dem Bezirk Kirchdorf im Alter zwischen 16 und 17 Jahren, die die Nacht zum Feiern auf der Hütte auf verbringen wollten, blieben unverletzt. Gegen 22.40 Uhr nahmen die Jugendlichen starke Rauchentwicklung war und verständigten die Feuerwehr, berichtete die Polizei Oberösterreich. Die Hütte stand innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand.