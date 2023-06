Papst verbracht weitere ruhige Nacht im Spital, kein Angelus-Gebet am Sonntag

Wegen einer sogenannten Laparozele musste der Pontifex am Mittwoch in der römischen Gemelli-Klinik operiert werden. Alle Termine des Papstes sind bis 18. Juni abgesagt.

Rom – Papst Franziskus ist nach seiner Operation am offenen Bauch auf dem Weg der Besserung. Das Oberhaupt der katholischen Kirche verbrachte seine vierte Nacht im Krankenhaus und sei wohlauf, berichteten italienische Medien. Erwartet wird, dass der 86-Jährige noch die ganze nächste Woche im Krankenhaus „Agostino Gemelli“ verbringen wird. Die Termine des Papstes sind bis zum 18. Juni abgesagt.

Franziskus wird am Sonntag nicht das Angelus-Gebet von einem Balkon des Krankenhauses sprechen, wie es bereits nach seiner Darmoperation im Juli 2021 der Fall war. Die Ärzte rieten Franziskus nach dem Eingriff am Mittwoch zum Verzicht auf das Gebet.

„Der Papst wird in seinem Krankenzimmer das Gebet sprechen; diejenigen, die sich ihm geistig im Gebet anschließen möchten, können dies zu Mittag tun“, erklärte der vatikanische Pressesprecher Matteo Bruni. Alle Termine des Papstes nach dem 18. Juni wurden bestätigt.

„Franziskus verbrachte den Tag zwischen Ruhe und Arbeit, am Nachmittag empfing er die Eucharistie“, teilte die Pressestelle des Vatikans am Samstagabend mit. Weitere Informationen über den Gesundheitszustand des Papstes sollen am Sonntag veröffentlicht werden.