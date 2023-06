Betrunkener fuhr freihändig mit gestohlenem E-Bike durch Söll

Söll – Einer Polizeistreife in Söll fiel am Samstagabend ein ganz besonderer Radfahrer ins Auge: Nicht nur, dass er kein Licht am Rad angeschaltet hatte, der Österreicher fuhr auch noch freihändig dahin. Bei der folgenden Kontrolle musste der 22-Jährige auch einen Alkomattest über sich ergehen lassen. Dieser ergab einen Wert von mehr als einem Promille.