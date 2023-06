Motorradfahrer (21) bei Kollision mit Auto im Zillertal verletzt

Hart im Zillertal – Auf der Harter Landesstraße kam es am Sonntag gegen 8.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin (35) stieß mit einem Motorradfahrer (21) zusammen. Der junge Mann zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)