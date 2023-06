Von Innsbruck gestartet: In der Schweiz vermisster Paragleiter (31) tot aufgefunden

Innsbruck – Traurige Nachrichten im Falle eines seit mehreren Tagen vermissten Gleitschirmpiloten aus Tirol: Wie die Kantonspolizei Wallis am Montag berichtete, wurde der 31-Jährige am frühen Sonntagnachmittag in einer Felswand in der Region des Jegihorns in der Schweizer Gemeinde Raron tot aufgefunden.

Eine offizielle Identifizierung sei zwar noch im Gange, erste Ermittlungen würden jedoch darauf hindeuten, dass es sich um den Vermissten handelt. Hinweise aus der Bevölkerung hätten zu dem Mann geführt, hieß es außerdem. Zuvor war intensiv nach dem Amateur-Piloten gesucht worden.





Der Mann wurde am 6. Juni von Freunden als vermisst gemeldet. Er hatte sich am 25. Mai von Innsbruck aus auf den Weg gemacht, um zu Fuß und mit dem Gleitschirm über die Alpen bis nach Charmonix in Frankreich zu gelangen. Das letzte Lebenszeichen hatte es am 2. Juni gegeben.