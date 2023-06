Von Innsbruck losgeflogen: Paragleiter seit Anfang Juni in den Schweizer Alpen vermisst

Innsbruck – Ein 31-jähriger Gleitschirmpilot wird seit Anfang Juni in den Schweizer Alpen vermisst. Der Mann war am 25. Mai in Innsbruck gestartet. Zu Fuß und mit dem Gleitschirm wollte er über die Alpen bis nach Charmonix in Frankreich. Das letzte Lebenszeichen gab es am 2. Juni. Damals wurde er in der Region Salwald (Mund) in der Schweiz gesehen.