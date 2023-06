Bis zu 27 Grad: Sommerlicher Start in die Woche, ab Mittwoch wird's wechselhaft

Mit viel Sonne und wenig Wolken geht es in die neue Woche. Ein Tief bringt ab der Wochenmitte immer mehr Regenschauer und Gewitter ins Land. Die Temperaturen gehen etwas zurück.

Innsbruck – Bis zum kalendarischen Sommeranfang sind es noch zehn Tage hin, aber sommerliche Gefühle kommen bei dem Wetter schon auf. Sonnig startet Tirol in die neue Woche, dazu steigen die Temperaturen auf bis zu 27 Grad. Zur Wochenmitte kündigt sich jedoch ein Tief an – mit Wolken und etwas weniger Wärme im Gepäck, so die Prognosen der Geosphere Austria.





Am Montag präsentiert sich das Wetter unter dem Einfluss von trockeneren Luftmassen aus dem Nordosten Europas in ganz Österreich häufig sonnig und auch trocken. Quellwolken, die sich örtlich bilden, bleiben harmlos. Über Tirol lösen sich Restwolken und Nebelschwaden aus der Nacht nach Sonnenaufgang schnell auf. Bei viel Sonnenschein und lockeren Wolken klettert das Quecksilber auf bis zu 27 Grad. Vereinzelte Gewitter sind am Abend höchstens in Osttirol möglich.

Ähnlich sind auch die Aussichten für Dienstag: Sonnig und trocken – so sagen es die Meteorologen für ganz Österreich voraus. Hier und da können bis zum Abend zwar dichtere Wolken aufziehen, Regenschauer bleiben aber die Ausnahme. Mit bis zu 26 Grad ist es im Westen des Landes wieder am wärmsten.

Ab Mittwoch unbeständiger

Von Nordosten her nähert sich am Mittwoch ein Tief in hohen Luftschichten – und das Wetter wird wieder etwas unbeständiger. Für Tirol heißt das: Mehr Quellwolken ziehen über den Himmel. Während es in Nordtirol wohl trocken bleibt, sind in Osttirol gewittrige Schauer wahrscheinlicher. Mit lebhaftem Wind gehen die Temperaturen etwas zurück. 19 bis 24 Grad werden es aber immer noch.