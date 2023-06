Zwei Schwerverletzte bei Motorradunfall in Hainzenberg

Hainzenberg – Bei einem Motorradunfall auf der Gerlosstraße in Hainzenberg wurde am Sonntagvormittag ein Paar aus Deutschland schwer verletzt. Der 20-jährige Lenker wollte gegen 10.20 Uhr einen bergwärts fahrenden Pkw gerade in dem Moment überholen, als dieser selbst zum Überholvorgang ansetzte.