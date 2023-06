„Friesenjung“-Revival: Otto Waalkes stürmt dank TikTok die Charts

Die Neuauflage des Lieds „Friesenjung“ von 1993 führt die deutschen Single-Charts an, weil Otto Waalkes Parodien liebt und sich auf Social Media wohl fühlt.

Berlin – Sogar ein ernst gemeinter Satz klingt bei Otto Waalkes lustig. „Mit TikTok komme ich zurecht, so alt bin ich nun auch wieder nicht“, sagte der bald 75-jährige Komiker. Der fitte Deutsche verdankt dem Kurzvideo-Portal, welches hauptsächlich junge Menschen nützen, einen unglaublichen Erfolg.

30 Jahre nachdem sein Lied „Bin ein Friesenjung. Bin ein kleiner Friesenjung. Und ich wohne hinterm Deich“ herauskam (basierend auf der Melodie von Stings „Englishman in New York“), erlebt das Lied ein verblüffendes Comeback in den Offiziellen Deutschen Single-Charts: Der Song ist aktuell auf Platz eins.