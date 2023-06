Massiver Felssturz am Fluchthorn bei Galtür: „Den Südgipfel gibt es nicht mehr“

Am Sonntagnachmittag donnerten gigantische Massen an Gestein zu Tal. Ein Bergretter hielt die Szenen zufällig fest. Berichte über zu Schaden gekommene Personen gibt es bis dato nicht.

Galtür – Zu einem massiven Felssturz ist es am Sonntagnachmittag im Gemeindegebiet von Galtür im Bereich des südlichen Fluchthorns gekommen. Ein Video, welches der TT zugespielt wurde, zeigt den dramatischen Ablauf und die Wucht, mit welcher die Tonnen an Gestein ins Tal donnerten.

Ebenso eine Bestätigung gibt es inzwischen durch den Obmann der Bergrettung Galtür, Christian Walter. "Der Bergsturz war enorm. Den Südgipfel des Fluchthorns gibt es nicht mehr, auch das Gipfelkreuz ist weg." Die Gesteins- und Gerölllawine soll aus einer Höhe von rund 3400 Metern bis auf 2100 Meter in die Nähe eines dort befindlichen Bachbetts vorgedrungen sein.

Sein Stellvertreter Patrick Schöpf sei in der Nähe gewesen und habe die Szenen auf Video festgehalten, erklärte Walter.

Laut dem Bergretter soll es aber bis dato keine Meldungen über verletzte Personen geben. Ein Such- und Kontrollflug durch die Alpinpolizei mit der Libelle ist laut Walter bereits am Nachmittag erfolgt. Die weitere Vorgehensweise und Untersuchung des Abbruchgebiets soll am Montag mit der Landesgeologie besprochen werden. (mami, siha)