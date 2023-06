Schreckmomente für Familie in St. Johann: Vater rettete Kleinkind aus Bach

St. Johann – Schreckmomente für eine Familie in St. Johann am Sonntagnachmittag. Gegen 16 Uhr fiel ein einjähriger Bub in einem kurzen unbeobachteten Moment in den 1,5 Meter tiefen Mühlbachl. Das Kind wurde aufgrund der hohen Fließgeschwindigkeit abgetrieben, wie die Polizei am Abend mitteilte.