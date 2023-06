Sieg in der Schweiz: Die Raiders bleiben das Maß der Dinge

Zweites Spiel, zweiter Sieg: In der „ELF“ läuft für die Swarco Raiders alles nach Plan. Bei den Telfs Patriots gab es ein Punktespektakel – ohne Happy End.

Innsbruck – Was gegen die München Ravens funktionierte, hatte auch gegen das Schweizer Football-Team, die Helvetic Guards, gleich Erfolg: Raiders-Quarterback Christian Strong fand beim Gastspiel in der Schweiz im ersten Viertel wieder seine Lieblings-Anspielstation Jarvis McClam (Wide Receiver) für einen Touchdown. Ein ähnliches Punktespektakel wie beim ELF-Auftakt vor einer Woche in Unterhaching blieb zwar aus, trotzdem durften sich die Tiroler über den zweiten Sieg (22:7) im zweiten Match freuen.