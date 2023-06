Polizist im Iran von Angehörigem eines Opfers getötet

Im Iran ist ein Polizist am Sonntag von einem Angehörigen eines Buben getötet worden, der nach Angaben seiner Familie im vergangenen Jahr während der landesweiten Proteste von Sicherheitskräften getötet worden war. Örtliche Medien berichteten, der Angreifer habe den Polizisten mit einem Auto gerammt. Der Vorfall ereignete sich demnach am Rande einer Gedenkfeier für den Jungen Kian Pirfalak in der Stadt Iseh im Südwesten des Landes.