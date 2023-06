NEOS sehen Reform der Tourismusabgabe kritisch

Wie berichtet, hat Gerber via TT den Start eines Reformprozesses für die seit Jahren in Diskussion stehende unternehmerische Pflichtabgabe angekündigt. Insbesondere will er antiquierte Bestimmungen überdacht wissen, so zum Beispiel die Beitragsgruppen-Verordnung. Diese klassifiziert die Beitragshöhe diverser Berufsgruppen in unterschiedlichen Tourismusregionen. Zudem kündigt Gerber an, dass die Hotellerie künftig jeweils die Maximalsätze zu zahlen haben werde, weil sie – logischerweise – zu denjenigen Branchen zähle, welche am meisten vom Tourismus profitierten.