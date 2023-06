Die Unverbesserlichen von der Côte d’Azur

Grimaud – Der Ortswechsel, den die Erfolgsautoren Volker Klüpfel und Michael Kobr vorgenommen haben, ist radikal: Ihr allseits beliebter Kommissar Kluftinger, den sie vor nun zwanzig Jahren literarisch aus der Taufe gehoben hatten, ließen sie im Allgäuer Altusried ermitteln. Nun haben sie sich neuen Ufern zugewandt, tatsächlich: Ihr aktuelles Projekt ist an der Côte d’Azur angesiedelt, im malerischen Örtchen Grimaud in der Bucht von Saint Tropez.

In diesem beschaulichen Küstenort, der durch und durch vom Tourismus lebt, hat sich Guillaume Lipaire niedergelassen. Der allerdings hat nicht immer so geheißen, sondern war früher einmal Wilhelm Lippert und ist jetzt pleite. Mit Hausmeisterjobs und kleinen Gaunereien hält er sich über Wasser. Mehr schlecht als recht, aber immerhin so, dass er den Anschein gerade noch wahren kann. Allerdings wäre ihm wirkliches Vermögen lieber.