Erneut Klimaprotest in Innsbruck: Haller Straße von Aktivisten blockiert

Der Protest am Montag ist laut den Aktivisten der Auftakt einer größeren Protestwelle in Innsbruck. Gefordert wird unter anderem, dass „wenigstens die schon fertig auf dem Tisch liegenden Lösungen, wie die 93 Forderungen aus dem Klimarat der Bürger:innen, umgesetzt werden“. Wenn eine Großstadt wie New York im Rauch gewaltiger Waldbrände ersticke, sei die Zeit für Ausreden und Schein-Klimaschutz abgelaufen.

Der 18-jährige Maturant Linus aus Innsbruck hat sich auf die Fahrbahn gesetzt, weil er über die Untätigkeit der Regierung empört ist: „Der Klimarat hat vor fast einem Jahr 93 Empfehlungen an die Regierung übergeben. Aber das umzusetzen, was die Bürger:innen in einem monatelangen demokratischen Prozess erarbeitet haben, schaffen Nehammer und Kogler bis heute nicht. Ein Verbrechen an mir und allen anderen jungen Menschen, die das Versagen der Politik in der Klimakrise ihr Leben lang zu spüren bekommen werden. Noch ist es nicht zu spät – handelt endlich!”