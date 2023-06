Start von Klima-Protestwelle: Auf Blockade der Haller Straße folgte Gänsemarsch zum Markplatz

Von 7 bis 9.15 Uhr blockierten Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation die Kreuzung Haller Straße/Anton-Rauch-Straße in Innsbruck. Anschließend marschierten sie auf dem Rennweg in Richtung Innenstadt.

Innsbruck – Mehr als zwei Stunden lang legten Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation am Montag in der Früh den Verkehr auf der Kreuzung Haller Straße/Anton-Rauch-Straße in Innsbruck lahm. Festgeklebt hatte sich niemand. Wegen der ausgedehnten Sitzblockade mussten sich Autofahrer und Autofahrerinnen ab 7 Uhr dennoch in Geduld üben, was sie offensichtlich aber taten. Laut Polizei-Pressesprecher Stefan Eder blieb die Lage friedlich – trotz des massiven Staus im Frühverkehr in beiden Richtungen. Öffentlicher Verkehr, einspurige Fahrzeuge und Einsatzkräfte seien stets durchgelassen worden, betonte Eder.





Gegen 9.15 Uhr räumten die AktivistInnen die Kreuzung und machten die Haller Straße wieder frei. Zu Ende war der Protest damit aber nicht. Auf dem Rennweg stadteinwärts bahnte sich – zur Überraschung der Polizei – der nächste Stau-Hotspot an. „Die Aktivisten marschieren in Richtung Innenstadt. Mehr wissen wir noch nicht, da die Aktion nicht angemeldet ist“, so Pressesprecher Stefan Eder. Wohin die Reise führte, war erst nach einem Facebook-Posting der Letzten Generation selbst klar: Auf den Sitzprotest folgte ein „Gänsemarsch im Schneckentempo“ zum Marktplatz. Gegen 11 Uhr wurde das Ziel erreicht. Ob das auch das Ende der Protestaktion am Montag bedeutet, war zunächst offen.

Auftakt von größerer Protestwelle diese Woche

Klar hingegen ist, dass es sich bei der Aktion am Montag um den Auftakt einer größeren Protestwelle in der Landeshauptstadt handelte. Diese hatten die Klima-AktivistInnen angekündigt. Weitere Einsätze sollen demnach täglich folgen. Wann und wo wieder zur Tat geschritten wird und was genau dann passiert, ist nicht bekannt und wird wohl auch nicht vorab kommuniziert werden.

Das Ziel der Proteste ist kein Neues: Mit ihren Blockaden wollen die Klima-AktivistInnen erreichen, „dass die wissenschaftliche Faktenlage von den Verantwortlichen in der Politik ernst genommen wird“. Gefordert wird unter anderem, dass „wenigstens die schon fertig auf dem Tisch liegenden Lösungen umgesetzt werden“. Wenn eine Großstadt wie New York im Rauch gewaltiger Waldbrände ersticke, sei die Zeit für Ausreden und Schein-Klimaschutz abgelaufen.

ÖSV-Profi Julian Schütter vor Ort

Einer der bekanntesten Unterstützer der Letzten Generation ist der österreichische Ski-Profi Julian Schütter, der sich seit Längerem auch als Klimaaktivist engagiert. Der 25-Jährige sprach am Montag an der Haller Straße mit Passantinnen und Passanten über das vermeintliche Versagen der Regierung in Sachen Klimapolitik.

„Wer sich friedlich für die Erhaltung unser aller Lebensgrundlagen einsetzt, ist nicht kriminell, sondern heldenhaft. Schweigen hingegen unterstützt die weitere Zerstörung und somit das eigentliche Verbrechen“, sagte Schütter.

Auch der 18-jährige Maturant Linus aus Innsbruck war am Montag dabei. Er ist über die Untätigkeit der Regierung empört: „Der Klimarat hat vor fast einem Jahr 93 Empfehlungen an die Regierung übergeben. Aber das umzusetzen, was die Bürger:innen in einem monatelangen demokratischen Prozess erarbeitet haben, schaffen Nehammer und Kogler bis heute nicht. Ein Verbrechen an mir und allen anderen jungen Menschen, die das Versagen der Politik in der Klimakrise ihr Leben lang zu spüren bekommen werden.”

