Tourismusabgabe und junge Forscherin: „Tirol Live“ heute um 18 Uhr

Auch die ÖVP sieht mittlerweil­e Reformbedarf. Die Liste Fritz will, dass als Grundlag­e für die Berechnung der Gewinn und nicht der Umsatz herangezogen wird. Das lehnt die ÖVP jedoch ab. Moderiert wird die heutige „Tirol Live“-Ausgabe von Anita Heu­bacher.

Zu Gast in der Sendung ist auch die junge Tiroler Krebsforscherin Chiara Herzog. Sie wurde erst vor Kurzem mit dem Ernst-Brandl-Preis ausgezeichnet. Was jeder selbst dazu beitragen kann, um sich vor Krebs zu schützen, wird die Wissenschafterin in der Sendung erklären. Herzog hat einen Test für Krebsfrüherkennung entwickelt. Außerdem wird sie darüber debattieren, wie frauenfreundlich oder frauenfeindlich die Wissenschaft und die Medizin im Jahr 2023 sind.