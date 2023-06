KFV warnt vor hohem Todesrisiko beim E-Bike und fordert Helmpflicht

Wien – Immer mehr E-Bikes sind auf Bergen und Straßen unterwegs und damit tauchen die elektronischen Drahtesel auch vermehrt in den Unfallstatistiken auf. Denn wie aus einer Studie des Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) hervorgeht, bringt besonders der Umstieg auf ein E-Bike einige Probleme mit sich. Die 1676 befragten E-Bikern nannten vor allem folgende: das höhere Gewicht, ein anderes Bremsverhalten und das schnellere Tempo. Mit der Folge, dass sich bezogen auf die gefahrenen Kilometer für E-Bike-Fahrende ein fast dreimal so hohes Risiko ergibt, dabei tödlich zu verunfallen, hieß es am Montag in einer Aussendung.