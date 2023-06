Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi ist tot: Staatsbegräbnis am Mittwoch

Rom – Der italienische Ex-Premier Silvio Berlusconi ist tot. Der Medientycoon starb mit 86 Jahren in der Mailänder San Raffaele-Klinik, in die er am Freitag wegen seiner chronischen Leukämie eingeliefert worden war, bestätigte Berlusconis Fernsehkonzern MFE. Wie seine Familie mitteilte, ist für Mittwoch ein Staatsbegräbnis im Mailänder Dom im Beisein von Staatspräsident Sergio Mattarella geplant.

Das Begräbnis wird vom Mailänder Erzbischof Mario Delpini zelebriert. Der Mittwoch soll ein Trauertag in Italien sein. Am Montag wurden die Fahnen des Regierungsgebäudes und des Parlaments in Rom als Zeichen der Trauer auf Halbmast gehisst.





Um den Tod des Medientycoons bekannt zu geben, waren die Programme von Berlusconis TV-Sender unterbrochen worden. Hunderte Journalisten, TV-Teams und Anhänger des Medienzaren versammelten sich vor der Klinik. Berlusconis Leichnam wurde in seine Residenz in Arcore überführt. Am Dienstag soll er in einem Studio der TV-Gruppe Mediaset aufgebahrt werden. Erwartet wird, dass tausende Menschen von dem Medientycoon Abschied nehmen werden.

Erst am 19. Mai war er nach 45 Tagen Aufenthalt aus dem Krankenhaus entlassen worden, in dem er wegen einer Lungeninfektion behandelt worden war. Er hatte zwölf Tage auf der Intensivstation verbracht. Berlusconi ist Vorsitzender der regierenden Mitte-Rechts-Partei Forza Italia. Zwischen 1994 und 2011 war er vier Mal italienischer Regierungschef.

Berlusconi war 1994 in die Politik gegangen. Mit starkem Griff hat der Großunternehmer und Medienzar seine 1994 gegründete liberal-konservative Partei Forza Italia geleitet, die die Regierung von Meloni unterstützt. Vier Regierungen hat Berlusconi zwischen 1994 und 2011 geführt, die Italiens politische Szene zutiefst geprägt haben. Nicht umsonst wird in Italien oft der Neologismus „Berlusconismo" verwendet. Der Begriff steht für eine moderne Form des Populismus im rechten politischen Spektrum.

Der 1936 in Mailand als Sohn eines Bankangestellten geborene Berlusconi begann seine Laufbahn als Staubsaugervertreter und Conferencier auf Kreuzfahrtschiffen. Mit 25 Jahren hatte er den Doktortitel der Rechtswissenschaften der Universität Mailand in der Tasche und eine Riesenkarriere im Sinn. Im Jahr 1961 stieg er in die Baubranche ein. Er erwarb mit teils undurchsichtigen Bankkrediten in der Peripherie der expandierenden lombardischen Wirtschaftsmetropole Grundstücke, auf denen er Wohnsiedlungen errichtete. In den folgenden Jahren ließ er ganze Stadtviertel entstehen.

Parallel dazu wurde Berlusconi in den 70er-Jahren in der Medienbranche aktiv. 1977 begann der „Cavaliere" – wie er sich als Träger des Verdienstordens „Ritter der Arbeit" nennen ließ – seine Karriere im Mediengeschäft. Nach und nach baute er sich ein Netz von privaten TV-Sendern auf, das bald mit Abstand zum größten seiner Art in Europa wurde. Dass er dabei von oft zwielichtigen Freundschaften in Politik und Finanzwelt profitiert habe, warf man ihm immer wieder vor. In den 1980er Jahren stieg der Unternehmer auch ins Fußballgeschäft ein. Er erwarb den krisengeschüttelten Fußballklub AC Milan, den er in wenigen Jahren zu einer der stärksten europäischen Mannschaften machte.

Gründung von Forza Italia

Im Herbst 1993 begann der TV-Magnat schließlich seine politische Karriere. Er verzichtete darauf, sich persönlich um seine Holding Fininvest zu kümmern, deren Eigentümer er aber blieb, und gründete die rechtskonservative Partei Forza Italia. Der Begriff stammt – bei Berlusconi kaum anders zu erwarten – aus dem Fußballjargon und bedeutet sinngemäß „Vorwärts Italien". 1994 gewann er die Parlaments-und Europawahlen an der Spitze einer Mitte-Rechts-Allianz. Als einzigem Premier in der republikanischen Geschichte des politisch instabilen Italiens gelang es Berlusconi, eine ganze fünfjährige Legislaturperiode im Amt zu bleiben.

Justizfragen überschatteten Berlusconis politische Karriere seit seinem Einstieg in die Politik. 2013 wurde er wegen Steuerbetrugs zu vier Jahren Haft verurteilt. Daraufhin musste er aus dem Parlament ausscheiden. Die Strafe wurde wegen einer Amnestie auf ein Jahr reduziert. Aufgrund seines hohen Alters leistete Berlusconi zehn Monate Sozialdienst in einem Altersheim als alternative Strafe zur Haft. Am Ende eines langwierigen Verfahrens wurde der TV-Tycoon 2020 in letzter Instanz von den Vorwürfen der Begünstigung von Prostitution Minderjähriger und des Amtsmissbrauchs freigesprochen.

Ruby & „Bunga Bunga"

Allerdings erhärtete sich später der Verdacht, dass er dem marokkanischen Callgirl Ruby ein Schweigegeld in Höhe von sieben Millionen Euro und Zeugen für ihr Schweigen Millionen gezahlt haben soll. Ruby ging als 17-Jährige ein und aus bei den inzwischen legendär gewordenen "Bunga Bunga"-Abenden mit vielen jungen Frauen in Berlusconis Mailänder Residenz. Wegen des Verdachts der Zeugenbestechung liefen mehrere Strafverfahren, die erst kürzlich mit einem Freispruch Berlusconis endeten.

In seinen letzten Lebensmonaten erlebte Berlusconi eine neue politische Jugend. Der vielfach politisch totgesagte Ex-Ministerpräsident kehrte nach den Parlamentswahlen im September als Senator im italienischen Parlament zurück. Als Chef der Koalitionspartei Forza Italia konnte er einige Minister in das Kabinett von Meloni hieven. Allerdings war er längst nicht mehr der strahlende Milliardär, der Wladimir Putin in seiner Villa auf Sardinien traf und die Welt mit seinen Sexaffären im Bann hielt. Im Senat wirkte Berlusconi oft hilflos, einsam und angeschlagen, ehe er Anfang April wegen Leukämie ins Mailänder San-Raffaele-Krankenhaus eingeliefert wurde und dort zwölf Tage auf der Intensivstation verbringen musste.