Zwei Paragleiter in Kitzbühel abgestürzt: Schirm klappte ein, Landeanflug missglückte

Am Sonntag kam es im Bereich Maurachfeld in Kitzbühel zu zwei Paragleit-Unfällen. Bei einem 47-jährigen Deutschen klappte eine Seite des Gleitschirmes ein. Zeitgleich verletzte sich 34-jähriger Tscheche beim Landeanflug.

Kitzbühel – Am Sonntag gegen 15.30 Uhr kam es im Bereich Maurachfeld in Kitzbühel zu zwei Paragleit-Unfällen. Ein 47-jähriger deutscher Staatsangehöriger befand sich eigenen Angaben zufolge sich ca. 15 Meter oberhalb vom Landeplatz Maurachfeld als die rechte Seite des Gleitschirmes einklappte. Er versuchte dies zu korrigieren und auszulenken. Unglücklicherweise klappte dem Deutschen auch die linke Seite seines Gleitschirms ein und die Seile verhängten sich. Im Spiralflug stützte der Gleitschirmflieger aus rund 15 Metern ab. Er blieb in einem Garten liegen, bei dem Sturz zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach erfolgter Erstversorgung wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert.