Unfall in Kartitsch: Mit Fahrzeug überschlagen, Fahrerin befreite sich selbst

Die 25-Jährige Fahrerin war in Richtung Tassenbach unterwegs, als sie plötzlich ihr Fahrzeug nach rechts verriss. Ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges.

Kartitsch – Am Montagmorgen fuhr eine 25-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw auf der Gailtal-Straße B111 von Obertilliach in Richtung Tassenbach. Gegen 7.15 Uhr erreichte sie Erschbaum, einen Ortsteil von Kartitsch, als sie ihren Wagen scharf nach rechts verriss und dabei gegen die Böschungsmauer schrammte. Durch die Wucht überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei soll ein entgegenkommendes Auto die 25-Jährige zu dem abrupten Manöver verleitet haben.

Die Lenkerin konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien und wurde in weiterer Folge zur Kontrolle mit der Rettung in das Krankenhaus nach Lienz verbracht. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (TT.com)