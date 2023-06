Kika/Leiner: Neuer Eigentümer will am Dienstag Insolvenzantrag stellen

Wien, St. Pölten – Nach dem Verkauf des operativen Kika/Leiner-Geschäfts durch die Signa Retail Gruppe, will der neue Eigentümer Hermann Wieser am Dienstag in St. Pölten ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragen. Dies bestätigte Kika/Leiner-Sprecher Michael Slamanig auf APA-Anfrage. Angesichts von neuen Finanzdetails zu Kika/Leiner fordert die Gewerkschaft eine Rückabwicklung des Verkaufs.