Von Schwanensee bis Blasmusik-Schmäh: Anraser Musiktage bieten hochkarätige Konzerte

Am 23. Juni findet der Auftakt zu den zweiten Anraser Musiktagen statt. Da Blechhauf’n, die Musikkapelle Anras und andere Formationen spielen unter freiem Himmel.

Anras – Der Dorfplatz von Anras wird von 23. Juni bis 9. Juli zur Bühne. Fünf Open Air Konzerte unterschiedlicher Stilrichtungen stehen auf dem Programm der Anraser Musiktage, die heuer zum zweiten Mal stattfinden. Die Organisatoren Wilfried Kollreider und Christian Schönegger, selbst begnadete Musiker, sind stolz auf das Angebot. Zum Auftakt am 23. Juni spielt Da Blechhauf’n mit Christoph Moschberger, ein siebenköpfiges Blechbläser-Ensemble. Laut Organisatoren prägen die Musiker die Szene seit 20 Jahren mit ihrem einzigartigen Sound, mit ihrer ansteckenden Spielfreude und einer gehörigen Portion Schmäh. Am 25. Juni wird es klassisch, da gastiert das Ensemble Minui, das sich aus Musikern des Kärntner Symphonieorchesters zusammensetzt. Opernmelodien in kleiner Besetzung sind ihre Spezialität, zum Beispiel Tschaikowskys Schwanensee.