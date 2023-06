Liebes-Aus: „Too Hot to Handle"-Paar Anna Strigl und Stella Stegman haben sich getrennt

Nach der Verkündung ihrer polyamorösen Beziehung im April erfolgte nun die Trennung der beiden Influencerinnen. Beide teilten dies in den sozialen Netzwerken mit.

Erst im April bestätigten die beiden, dass sie ein Paar sind. Jetzt sei alles aus, hieß es von Stella Stegman in einem TikTok-Video. „Anna und ich haben uns getrennt.“

Bei der Netflix-Kuppelshow „Too Hot To Handle: Germany“ lernten sich die Ötztaler Influencerin Anna Strigl (26) und ihre Show-Kollegin Stella Stegmann (25) kennen. Zunächst waren die beiden Freundinnen, als es zwischen den beiden funkte und sie schließlich ein Paar wurden.

Schon vor der öffentlichen Verkündung sah man die beiden innig in sozialen Medien, den Beziehungsstatus ließen sie lange offen. Im April hieß es dann: „Ja, wir sind zusammen! Allerdings nicht in einer monogamen Beziehung! Wir würden es eine Offene/Poly-Beziehung nennen!"

Lange hielt ihre Liebe nicht. Schon seit Tagen sollen Fans auf Social Media bemerkt haben, dass Strigl und Stegman nicht mehr zusammen seien. Am Montag erfolgte dann die Bestätigung von Stegmann auf TikTok.

Begründet wurde die Trennung wegen unterschiedlicher Interessen, zudem hätten sie sich auch selten gesehen. Für eine richtige Beziehung habe es einfach nicht gereicht, so Stegmann. „Ich hoffe, dass Anna und ich weiterhin auch sehr gut befreundet sein können. Und wer weiß, was die Zukunft noch so bringt.“