Drei Radfahrer bei Zusammenstößen in Innsbruck verletzt

Am Südtiroler Platz prallte eine Frau mit ihrem Fahrrad gegen die geöffnete Fahrertür eine Taxis. Auf dem Radweg am Rennweg stießen zwei Männer zusammen.

Innsbruck – Zwei Unfälle mit insgesamt drei verletzten Radfahrern trugen sich am Montagvormittag in Innsbruck zu. Gegen 11 Uhr prallte eine 27-Jährige am Südtiroler Platz gegen die Fahrertür eines Taxis. Dessen Lenker hatte gerade sein Auto geparkt, öffnete die Tür und wollte aussteigen. Die Italienerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Nach dem Aufprall stürzte die Frau auf den Asphalt. Dabei erlitt sie Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde von der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Am Rennweg kam es zum Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern. Ein 20-Jähriger war auf dem Radweg in Richtung Süden unterwegs, als ihm ein 41-Jähriger entgegen kam. Plötzlich stießen die beiden zusammen und stürzten. Der ältere Mann zog sich eine leichte Verletzung am Knie zu. Der 20-Jährige erlitt laut Polizei „Verletzungen schweren Grades am kleinen Finger seiner rechten Hand“. Er wurde von der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. (TT.com)