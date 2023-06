Bub (8) bei Sturz mit Fahrrad in Erl schwer verletzt

Erl, Absam – Bei einem Radunfall in Erl wurde am Montagabend ein Bub (8) schwer verletzt. Das Kind fuhr gemeinsam mit seinen Eltern auf dem Gehsteig an der Erler Landesstraße in Richtung Dorfzentrum. Plötzlich geriet der Bub mit dem Vorderreifen an einen Holzzaun.