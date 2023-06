Volvos neues Elektroauto im Autopark Innsbruck präsentiert

Innsbruck – Nur wenige Tage nach der weltweiten Vorstellung des subkompakten Sport Utility Vehicles EX30 legten lokale Händler in Österreich nach – so auch der Autopark in Innsbruck. Dieser hatte am Montagabend zu einer Kundenveranstaltung geladen, um die Vorzüge des 4,23 Meter lange Elektrofahrzeugs anzupreisen.