T.C. Boyle ist "bloß ein bescheidener Schriftsteller"

Die Apokalypse nach T.C. Boyle: Mit seinem neuen Roman "Blue Skies" hat der US-Autor einen Ökothriller geschrieben, gebettet in eine Familiengeschichte, Drama, Ironie, Satire und tiefschwarzer Humor inklusive. "Ich bin nur ein bescheidener Schriftsteller", übte sich der 74-Jährige am Montagabend in Wien in Understatement. Boyle präsentierte gewohnt galant und wortgewandt im Theater im Park im Belvedere sein jüngstes Buch.