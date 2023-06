FP sieht Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung am Ende, VP hält zu Hymne

Bis Anfang August haben die Tiroler Gemeinden noch Zeit, ihren Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen zur Umsetzung des von Schwarz-Rot verkündeten künftigen Rechtsanspruchs ans Land zu melden. Bildungslandesrätin Cornelia Hagele (VP) hat via TT zudem angekündigt, in das Rechtsanspruchs-System nicht nur öffentliche, sondern auch private Einrichtungen miteinbeziehen zu wollen. Für den FP-Landtagsabgeordneten Patrick Haslwanter ist die Landesregierung mit ihrem Vorhaben bereits gescheitert, noch bevor es an den Start gehen kann: „Wir werden niemals das notwendige Personal noch die entsprechende Infrastruktur vorfinden, um jedem Kind ab dem ersten Lebensjahr einen Betreuungsplatz anbieten zu können.“ Freilich: Das hat die Regierung auch gar nicht vor. Vielmehr soll die erste Stufe nur die Kinder ab zwei Jahren, die zweite Stufe jene ab 18 Monaten umfassen. Haslwanter bemängelt, dass VP/SP außer Acht ließen, dass „viele Elternteile gerne bis zum Eintritt ihres Kindes in den Kindergarten zu Hause bleiben würden, es sich aber nicht leisten könnten“.