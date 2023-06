Widerstand gegen 4-Prozent-Hürde im Innsbrucker Gemeinderat

Innsbruck – Als „schweres Foul an den Bürgern“ und „Rückschritt in die demokratiepolitische Steinzeit“ wertet GR Tom Mayer, „Liste Fritz“, den Vorstoß mehrerer Großfraktionen (FPÖ, ÖVP, FI), die Einführung einer 4-%-Hürde bei den nächsten Gemeinderatswahlen in Innsbruck prüfen zu lassen. Wer eine solche Regel einfordere, „will sich einer tiefgreifenden Diskussion über mehr Bürgerbeteiligung und politische Vielfalt entziehen“, so Mayr, dessen Liste 2018 3,23 % erreichte. Die Liste Fritz kündigt an, den Stadtrechts-Entwurf „mit allen Mitteln“ zu bekämpfen.