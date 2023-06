Sprung auf der Karriereleiter? Andreas Bablers Favoritinnen

Julia Herr und Eva-Maria Holzleitner könnten in der SPÖ wichtige Rollen bekommen.

Wien – „Ein vernünftiges Paket, das die Parteirealitäten einer starken und geeinten Sozialdemokratie abbildet“: So beschrieb der neue SPÖ-Chef Andreas Babler im Interview mit der Tiroler Tageszeitung seine Überlegungen für die Neubesetzung wichtiger Jobs seiner Partei. Im Mittelpunkt stehen dabei die Bundesgeschäftsführung und der Klub im Nationalrat. Babler selbst beteiligte sich an öffentlichen Personalspekulationen dafür nicht. Er will seine Entscheidungen als Erstes heute den Parteigremien präsentieren. Beste Chancen für einen Sprung auf der Karriereleiter dürften mit Julia Herr und Eva-Maria Holzleitner zwei Frauen haben.