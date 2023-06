Ex-Landesrätin Beate Palfrader wechselt die Bühne

Innsbruck – Von 2008 bis 2022 werkte Beate Palfrader als ÖVP-Landesrätin auf der politischen Bühne, zuständig u. a. für die Kultur. Seit Kurzem in ihrem Stammberuf als Lehrerin in Pension, kehrt die Ex-Politikerin nun auf eine andere Bühne zurück: Am Samstag soll Palfrader zur neuen Obfrau des Theater Verbands Tirol gewählt werden. Unter dessen Dach sind die rund 300 Laienbühnen des Landes versammelt.