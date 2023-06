Antritt mit Plattform bei EU-Wahl? Othmar Karas als möglicher VP-Konkurrent

Wien – Auch wenn schon jetzt der innenpolitische Fokus auf die Nationalratswahl gerichtet ist, die regulär im Herbst 2024 vonstattengehen soll: Schon davor, im Juni kommenden Jahres, steht die EU-Wahl an. In den hiesigen Parteien ist noch nicht über den jeweiligen Spitzenkandidaten entschieden worden.

Schon 2019 hatte Karas damit geliebäugelt, mit einer „Plattform“ anzutreten. Nun wird diese Absicht in politischen Zirkeln für die kommende Wahl kolportiert. Er wäre ein starker Konkurrent für die ÖVP. Von der Tiroler Tageszeitung dazu befragt, sagte Karas: „Ich werde im Sommer eine Entscheidung darüber treffen, was ich 2024 machen werde.“ Eines sei sicher: „Mir geht es nicht um Funktionen und Ämter, sondern um ernsthafte Politik und Lösungen. Ich bleibe meinen Werten und Prinzipien treu.“

Diese will er einmal mehr unter die Leute bringen – bei einer „Sommertour“: „Das ist ein lange geplantes und für mich sehr wichtiges Projekt, welches ich mit der Motivation angehe, mit so vielen Menschen wie möglich in Kontakt zu kommen – und auch kritische Fragen zu beantworten. Das Vertrauen in die Politik ist schließlich auf einem gefährlichen Tiefpunkt.“ In allen Bundesländern werde er unterwegs sein – „und mit dem überparteilichen BürgerInnen Forum Europa verschiedene Dialogformate starten“. In diesem Forum sind etwa Ex-SPÖ-Kanzler Christian Kern, die Ex-Grünen-Europa-Politiker Johannes Voggenhuber und Ulrike Lunacek sowie Ex-EU-Kommissar Franz Fischler.