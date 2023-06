Auf Navi verlassen: Lkw blieb bei steiler Brücke in Jenbach hängen

Ein ausländischer Lenker hat sich am Montag mit seinem Sattelschlepper auf die zehn Jahre alte steil ansteigende Hängebrücke in Jenbach verirrt. Dabei geriet er mit den Hinterrädern über die Betonschwelle und blieb hängen.

Jenbach – Ein Sattelschlepper ist am Montagvormittag in Jenbach auf der Landesstraße in Richtung Achensee mitten im Ortsgebiet hängen geblieben. Der Lkw geriet in der engen Kurve auf der steilen Brücke mit den Hinterrädern über die Betonschwellen und blieb stecken. Der polnische Lenker kam weder vor noch zurück.