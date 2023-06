Klimaaktivisten-Blockade in Hötting wurde aufgelöst: Straßen wieder frei befahrbar

Innsbruck – Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation begannen mit ihrer Straßenblockade am Dienstag kurz vor 8 Uhr im Innsbrucker Stadtteil Hötting. Laut Informationen der Verkehrszentrale waren vor allem die Abfahrten von der Hungerburg in Richtung Stadt von den Protesten betroffen, an mehreren Stellen kam es zu Staus. Gegen 9.30 Uhr waren alle Straßen wieder frei befahrbar, die Aktivisten verließen sie laut Polizei freiwillig.

Mehrere Klimaaktivisten, auch mit Unterstützung der „Scientists for Future", unternahmen zuvor „Sitzstreiks" in der Riedgasse, Karl-Innerebner-Straße, am Speckweg und der Höttinger Auffahrt. Einige Menschen klebten sich auch auf der Fahrbahn an.

Die Aktivistinnen und Aktivisten würden mit ihrer Aktion in den Innsbrucker Stadtteilen Hötting und Hungerburg „den fossilen Alltag auch vieler gut situierter Mitbürger:innen" unterbrechen, hieß es in einer Aussendung der Letzten Generation am Dienstag zum Zeitpunkt der Blockade, und „um in der Klima- und Überlebenskrise wenigstens die einfachsten, billigsten Schutzmaßnahmen wie Tempo 100 auf der Autobahn und ein Verbot neuer Öl- und Gasbohrungen einzufordern."