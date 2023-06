Klimaaktivisten blockieren mehrere Straßen in Hötting

Innsbruck – Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation blockieren seit kurz vor 8 Uhr mehrere Straßen im Innsbrucker Stadtteil Hötting. Laut Informationen der Verkehrszentrale sind vor allem die Abfahrten von der Hungerburg in Richtung Stadt von den Protesten betroffen, an mehreren Stellen kam es zu Staus.

Wie viele Aktivistinnen und Aktivisten genau an dem Protest beteiligt sind, könne man derzeit noch nicht sagen, heißt es von der Pressestelle der Polizei, „die Personen sind an mehreren Standorten verteilt."

Mehrere Klimaaktivisten, auch mit Unterstützung der „Scientists for Future", unternahmen „Sitzstreiks" in der Riedgasse, Karl-Innerebner-Straße, am Speckweg und der Höttinger Auffahrt. Einige Menschen klebten sich auch auf der Fahrbahn an.