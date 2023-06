Unfall in Loferer Steinbergen: Bergsteiger rutschte 200 Meter über Schneefeld ab

Lofer, Kaprun – Die noch reichlich vorhandenen Altschneefelder in den Bergen haben am Montag in Salzburg für einen schweren Alpinunfall gesorgt. Am Vormittag stürzte in den Loferer Steinbergen (Pinzgau) ein 69-jähriger Mann am Weg zum Traunspitzl (2300 Meter) und rutschte rund 200 Höhenmeter einen steilen, schneebedeckten Hang hinab. Dabei wurde der Einheimische durch herausragende Felsen an Kopf und Körper verletzt. Da der Mann alleine unterwegs war, blieb der Unfall zunächst unbemerkt.