Kika/Leiner-Insolvenz: Gläubigern wird Quote von 20 Prozent angeboten

Über die insolvente Möbelkette wurde heute in St. Pölten das Sanierungsverfahren eröffnet.

St. Pölten – Das angekündigte Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung bei der Möbelkette Kika/Leiner ist heute am Landesgericht St. Pölten eröffnet worden. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent zahlbar innerhalb von zwei Jahren angeboten. Zum Insolvenzverwalter wurde der St. Pöltner Rechtsanwalt Volker Leitner bestellt, teilten die Kreditschützer AKV, Creditreform und KSV am Dienstag mit. Gläubiger können ihre Forderungen bei Gericht bis zum 8. August anmelden.