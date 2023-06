Regierung plant Workshops für digitale Fähigkeiten in allen Gemeinden

Wien – Im Rahmen ihrer "digitalen Kompetenzoffensive" will die Regierung für das kommende Jahr landesweit 3500 Workshops organisieren. "Unser Ziel ist es in jeder Gemeinde zumindest einen Workshop durchzuführen", sagte Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz. "Das ist in Jugendzentren, Seniorenheimen, in Vereinen, bei Gemeindeämtern." Darüber hinaus soll ein Referenzrahmen für digitale Fähigkeiten eingeführt werden.