Manu Delago genießt Tour: „Leute sind 200 Kilometer zu unserem Konzert geradelt“

Zur Halbzeit der ReCycling-Tour 2023 verrät Initiator und Bandleader Manu Delago der TT, warum die aktuelle Fahrrad-Konzertreise von Innsbruck nach Amsterdam bisher alle Erwartungen übertrifft.

Innsbruck – Manu Delago sitzt am Fahrrad, als ihn am Montagvormittag der Videoanruf aus der TT-Redaktion ereilt. Wo er und seine Band gerade sind? „Keine Ahnung, irgendwo am Weg nach Karlsruhe. Da spielen wir heute Abend. Aber jetzt sind wir gleich mal auf eine Erfrischung bei Konzertbesuchern von gestern eingeladen.“

War es bei der ersten ReCycling-Tour durch Österreich noch häufig eine enorme Anstrengung, die Etappenziele zu schaffen, wirkt Delago während des Telefonats sehr gelassen. „Es läuft alles sehr smooth, das Wetter ist super. Es ist fast wie Urlaub im Vergleich“, grinst er. 2021 musste er wegen einer Rückenverletzung längere Zeit pausieren, auch aufgrund dieser Erfahrung gehen es er und sein Team bei der Fahrt nach Amsterdam etwas lockerer an.

Mit unserer Art zu touren, lernen wir die lokale Bevölkerung kennen. Es entsteht eine ganz andere Verbindung zu den Orten. Manu Delago

Was nicht bedeutet, dass es nicht auch mal richtig anstrengend wird. Gleich am dritten Tag musste bei der Etappe von Buch nach Achenkirch der Anstieg zum Achensee bewältigt werden – mit 50-Kilogramm-Anhängern geht das ordentlich in die Beine. „Die Abkühlung im See war dafür umso schöner“, erinnert sich Delago. „Am nächsten Tag waren es dann mehr als 100 Kilometer nach München. Da waren wir richtig fertig.“ Doch auch die abendlichen Konzerte nach bis zu acht Stunden am Sattel wollen gespielt sein.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Instagram (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

Mittlerweile sind rund die Hälfte der Auftritte absolviert, die Resonanz der Besucher sei sehr motivierend. „Die Leute radeln teilweise richtig weit zu unseren Konzerten“, sieht sich Delago in seiner Botschaft bestärkt, nachhaltig zu reisen. „Nach Pforzheim kamen Fans, die mit den Fahrrädern aus Basel angereist sind – das sind mehr als 200 Kilometer.“ Zudem würden öfter mal Radfahrer zu ihnen stoßen und einen Teil der Strecke mitfahren, andere laden das Sextett auf eine kleine Jause zu sich nach Hause ein. „Mit unserer Art zu touren, lernen wir die lokale Bevölkerung kennen. Es entsteht eine ganz andere Verbindung zu den Orten“, so Delago.

Film über Tour feiert bei Filmfest St. Anton Premiere

Auch Reporter – wie Chris Cummins von FM4 – radelten bereits Seite an Seite mit der Band und berichteten hautnah über das Projekt. In den Niederlanden wird ein Journalist einer landesweiten Tageszeitung ein paar Tage mit von der Partie sein. Letztlich soll auch ein Film über die außergewöhnliche Tour von den Alpen zur Nordsee entstehen, der Ende August beim Filmfest St. Anton Premiere feiern wird.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Facebook (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

Für Manu Delago und seine fünfköpfige Band und Crew gilt es aber erstmal, noch etwa zwei Wochen beinahe täglich kräftig in die Pedale zu treten. Im Schnitt an jedem zweiten Tag steht zudem ein abendliches Konzert an. Der Abschluss-Gig der ReCycling-Tour 2023 steigt dann am 28. Juni in Amsterdam. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. (siha, TT.com)

♻️🚴 Tour-Tracking und mehr Infos >> Unter recyclingtour2023.com kann die Tour live getrackt werden.

📽️ Video | ReCycling-Tour 2023 - Auftakt in Innsbruck

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Vimeo (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen