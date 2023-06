Bekiffter und betrunkener Pensionist schoss in Frankreich auf Nachbarsfamilie: Mädchen (11) tot

In Frankreich schoss ein 70-Jähriger im Alkohol- und Cannabisrausch auf eine Familie im benachbarten Garten. Ein elfjähriges Mädchen starb, die Eltern wurden schwer verletzt.

Brest ‒ Nach den tödlichen Schüssen eines Pensionisten auf ein elfjähriges Mädchen auf einem Nachbargrundstück ermittelt die französische Staatsanwaltschaft wegen Mordes. Dem 70-jährigen Niederländer würden Mord und versuchter Mord vorgeworfen, sagte Staatsanwältin Camille Miansoni am Montag in Brest.

Ersten Ermittlungen zufolge habe der Mann in dem kleinen Örtchen Plonévez-du-Faou am Samstagabend "unvermittelt eine Waffe gezogen" und auf die britische Familie in deren Garten geschossen, sagte Miansoni. Dabei wurde das elfjährige Mädchen getötet und die Eltern schwer verletzt. Die achtjährige Schwester konnte fliehen.