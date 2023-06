Massiver Rückstau bis nach Innsbruck: A13 Richtung Süden nach Lkw-Brand total gesperrt

Innsbruck – Die Tiroler Brennerautobahn (A13) ist am frühen Dienstagnachmittag wegen eines Lkw-Brandes auf Höhe des Zenzenhofs nahe Innsbruck in Fahrtrichtung Süden komplett gesperrt worden. Laut Verkehrspolizei geriet der Lkw gegen 13.30 in Brand, dieser wurde bereits gelöscht. Der Stau reicht laut Angaben der ÖAMTC mehrere Kilometer zurück, beginnend von der Unfallstelle bei Zenzenhof bis nach Amras, und verlängere sich „minütlich". Mit welchen Wartezeiten Autofahrer zu rechnen haben, ist bislang noch nicht absehbar.